Saitbey Sitesi duruşmasında sanık avukatından skandal sözler

Yayınlanma: 10.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.07.2024 - 04:00

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 44 kişiye mezar olan ve üçü tutuklu sanığın “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan yargılandığı Saitbey Sitesi davasının dördüncü duruşması dün görüldü. Kahramanmaraş Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müştekiler, sanıklar ve sanık avukatları dinlendi. Binadaki marketin sahibi tutuklu müteahhit H.Ç., “İlkokul mezunuyum, bilgim yok, sadece finansör oldum. Maddi manevi zararım var, mağdurum. Yüzlerce insana istihdam sağlayan bir iş insanıyım. Mal varlığımı korumam lazım, telafisiz şekilde zararım olacak. Bu çok tehlikeli” dedi. H.Ç’nin avukatı ise müvekkilini “Ömrü bitmiş insanların ömrü uzatılmaz. Allah böyle buyurdu. Hayatını kaybedenler şehit oldu, kalanlar da iman etmeli” sözleriyle savundu.

‘UYDURUK RAPOR’

Başka bir sanık avukatı ise Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin raporuna ilişkin “Uyduruk bir üniversitesinin uyduruk bir raporu ile sanıklar tutuklu bulunuyor” ifadelerini kullandı. Avukatların sözlerine kayıp yakınları tepki gösterdi.

Mahkeme tarafından açıklanan ara kararda tutuklu sanıkların tutukluluk halinin, tutuksuz yargılanan sanıkların da tutuksuzluk halinin devamına karar verildi. Beşinci duruşma 27 Eylül’de görülecek.

‘İLERLEME YOK’

Cumhuriyet’e konuşan kayıp yakını avukatı Hasan Can Erdem, sürecin çok ağır ilerlediğini vurguladı. Erdem şöyle konuştu: “Nisan ayından beri yeni bilirkişi raporunu, aralık ayından beri de Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek belgeleri bekliyoruz. Rapor ve evrak gelmediği için tanıklara soru sorulamadı. Sanık ve sanık avukatları yine aynı şeyleri söyledi. Bu duruşmada da bir ilerleme kaydedilemedi. Öte yandan rahatsız edici olan başka bir durumsa, sanık avukatlarının “Bu cezanın yatarı ne ki zaten yattılar” yaklaşımı oldu. Yargılama bilinçli taksir üzerinden ilerlese de tüm deliller olası kasıta işaret etmekte. Sanık avukatlarını bu yaklaşıma iten ve cesaretlendiren en önemli etken, yargılamanın olası kasıt üzerinden ilerletilmemesidir. Adalet geciktikçe acıları ailelerin acıları da katlanıyor.”

KAMU GÖREVLİLERİNE SORUŞTURMA İZNİ TALEBİ

Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı soruşturmasında, mağdurların avukatları, yapı kontrollerinden sorumlu belediye çalışanları hakkında Kahramanmaraş Valiliği’nin soruşturma izni vermemesi üzerine karara itiraz etti. ANKA’nın haberine göre duruşmaya iki gün kalmasına rağmen dün de valilikten yanıt gelmedi. 35 kişinin yaşamını yitirdiği apartman sakinlerinin 2021’de tarihinde Kervan Pastanesi’nin tadilatının binaya zarar verdiği yönündeki endişelerini bir dilekçe yazarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne verdiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan bilirkişi raporu kapsamında hakkında soruşturma izni istenilen kişilere yönelik kusur tespitinde bulunulmuştu. Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi’nin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu, yapı kullanımı izin belgesinden önce binayı kontrol etmekle görevli kişiler ve yapı kontrol biriminin bina yapım tarihindeki yetkilileri hakkında “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma ve görevi kötüye kullanma” suçu kapsamında soruşturma izni istenmişti. Valilik mevzuat hükümlerine uygun işlem yaptıklarını gerekçe göstererek soruşturma izni vermemişti.