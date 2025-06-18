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Sakarya'da feci kaza... Ölüler ve yaralılar var!

Sakarya'da feci kaza... Ölüler ve yaralılar var!

18.06.2025 08:38:00
Güncellenme:
DHA
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Sakarya'da feci kaza... Ölüler ve yaralılar var!

Karasu ilçesinde 2 motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Karasu-Akçakoca yolu Küçükkarasu mevkiinde saat 23.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Kocaali istikametine giden Suriye uyruklu Ahmad Al Salih yönetimindeki otomobil, yarıştığı ileri sürülen motosiklet grubundan Sıtkı Genç (38) yönetimindeki 10 AFM 241 plakalı ve B.G. yönetimindeki 35 BTN 712 plakalı 2 motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarına devrildi. B.G.'nin kullandığı motosiklette yangın çıkarken, Sıtkı Genç yönetimindeki motosiklet ise ikiye bölündü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada sürücüler ile otomobildeki bir çocuk yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Sıtkı Genç’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Üç yaralı ise, sağlık ekipleri tarafından Karasu ve Kocaali Devlet hastanelerine kaldırdı. Yaralılardan Ahmad Al Salih de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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