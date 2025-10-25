Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.10.2025 14:22:00
AA
Sakarya'da feci kaza... Otobüsle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Hendek ilçesinde otobüsle çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Otobüs sürücüsü O.C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu bağlantı yolu Balsu mevkiinde O.C. (53) idaresindeki 28 AEC 501 plakalı şehirlerarası yolcu otobüs ile Ali A. (51) yönetimindeki 34 Y 8237 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki M.D. ve N.İ. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ali A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otobüs sürücüsü O.C. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlgili Konular: #kaza #sakarya #ölü ve yaralı

