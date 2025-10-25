Bartın'da korkunç kaza... İşçi servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.10.2025 08:59:00
DHA
Bartın’da tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 49 yaşındaki Fatma Demircan hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Bartın-Karabük karayolunun Muratbey köyü mevkiinde saat 07.30 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; tekstil işçilerini taşıyan Birol Erkiş (52) yönetimindeki 74 AAV 314 plakalı servis midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta bulunan işçilerden Fatma Demircan'ın (49) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 19 kişi ise, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Demircan’ın cansız bedeni de inceleme sonrası morga götürüldü.

Ekiplerin kaza yerinde incelemesi ve midibüsün kaldırılması için çalışmaları sürerken, Bartın-Karabük karayolunun Karabük istikametine ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

