Sakarya'da 'kaçakçılık' operasyonları: 3 gözaltı

İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve 1 iş yerinde arama yapıldı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 5 mermi, 8 bin 600 adet gümrük kaçağı yeni nesil elektronik sigara, 2 bin 700 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 650 adet gümrük kaçağı sigara ve 45 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.