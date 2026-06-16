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Sakarya'da 'kaçakçılık' operasyonları: 3 gözaltı

Sakarya'da 'kaçakçılık' operasyonları: 3 gözaltı

16.06.2026 14:26:00
Güncellenme:
DHA
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Sakarya'da 'kaçakçılık' operasyonları: 3 gözaltı

Sakarya'da Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve 1 iş yerinde arama yapıldı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 5 mermi, 8 bin 600 adet gümrük kaçağı yeni nesil elektronik sigara, 2 bin 700 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 650 adet gümrük kaçağı sigara ve 45 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İlgili Konular: #sakarya #Kaçakçılık