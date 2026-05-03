Sakarya'da kamera karşısında uyuşturucu sattı: Tutuklandı

3.05.2026 22:55:00
Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, sokakta bulunan güvenlik kamerası karşısında uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adapazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince H.Ç. (28) isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin devamında, H.Ç.’nin E.G. (27) isimli şahsa uyuşturucu madde sattığı tespit edildi.

Tespitin ardından operasyonu gerçekleştiren ekipler iki şahsı yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve yapılan aramalarda 5,4 gram sentetik cannabinoid maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan E.G., emniyetteki "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adli mercilere sevk edilen zehir taciri H.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

