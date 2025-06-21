Sakarya'da Metro'ya ait yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yolcu otobüsünün TIR''a
arkadan çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Denizli'ye giden Metro firmasının A.T.
idaresindeki yolcu otobüsü,, D-650 karayolu Bilecik istikameti Gökgöz Mahallesi
mevkisinde E.Y. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın ardından bir süre giden otobüs, akaryakıt
istasyonunda durdu. Haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma
ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle araçta sıkışanlar, itfaiye ekiplerince
çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
12 KİŞİ YARALANDI!
Yaralanan sürücü A.T, yedek şoför Ö.A. ve muavin H.G. ile
yolcular R.Y, S.B, R.M, M.G, S.A, Ş.E, C.U.E, V.K, N.A. olay yerindeki ilk
müdahalenin ardından sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının
ardından normale döndü.
Öte yandan, otobüsteki diğer yolcular, akaryakıt
istasyonunda bir süre bekledi.