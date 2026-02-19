Sakarya'da şekerleme fabrikasında yangın!

Beşköprü Mahallesi’nde D-100 karayolu bitişiğindeki şekerleme fabrikasında, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadan yükselen dumanlar, ilçenin birçok noktasından görüldü. Fabrikanın hemen yanından geçen D-100 karayolu yoğun dumanla kaplanırken, sürücüler de araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile belediyelere ait su tankerleri sevk edildi. Yangında, ilk belirlemelere göre yaralananın olmadığı ifade edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.