Sakarya’da 'silah kaçakçılığı' operasyonu: Gözaltılar var!

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik 2 farklı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Ekiplerin Akyazı ilçesindeki ikametleri ve Arifiye ilçesinde bulunan bir araçta yaptığı aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, farklı çaplarda 125 mermi ile tabanca tamirinde kullanılan 20 çeşitli araç ve gereç ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.