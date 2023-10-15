Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerindeki vatandaşlar dikkat! Yarından itibaren etkili olacak

Yayınlanma: 15.10.2023 - 21:02

Güncelleme: 15.10.2023 - 21:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Uyarı - 16 Ekim 2023 Pazartesi öğle saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde beklenen sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) yağışların tahmin edildiği bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, bu yoğun yağışların neden olabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle riskli bölgelerde yaşayanların su birikintilerinden uzak durmaları, dere kenarlarında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayanların tedbir almaları gerektiği belirtildi.

Meteoroloji ekipleri, yağışın seyrine göre gelişmeleri yakından takip ederek güncel bilgileri halkla paylaşacaklarını ifade etti. Vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla alınan bu tedbirlerin önemli olduğu vurgulanarak, herhangi bir olumsuz durumda ise acil durum ekiplerine başvurulması gerektiği hatırlatıldı.