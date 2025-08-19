Sakarya'nın plaka kodu ne? Sakarya'nın plaka numarası kaç? Sakarya ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.08.2025 16:49:00
Sakarya’nın plaka kodu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sakarya ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Sakarya plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

SAKARYA'NIN PLAKA KODU NEDİR?

Sakarya’nın plaka kodu 54 olup, Türkiye’de Marmara Bölgesi’nin önemli illerinden biri olarak tanınır.
Sakarya’da araç plakaları, 54 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Sakarya Plaka Kodunun Anlamı

Sakarya’nın plaka kodu olan 54, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
54 sayısı, Sakarya’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili simgesel kullanımlarda öne çıkmasına neden olmuştur.

Sakarya ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Sakarya’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Sakarya İlçeleri ve Plaka Harfleri
İlçe    Plaka Harfleri
Adapazarı    54 A, 54 AA, 54 AB
Akyazı    54 AK
Arifiye    54 AR
Erenler    54 ER
Ferizli    54 FZ
Geyve    54 GY
Hendek    54 H, 54 HE
Karapürçek    54 KP
Karasu    54 K, 54 KS
Kaynarca    54 KY
Kocaali    54 KL
Pamukova    54 P, 54 PM
Sapanca    54 S, 54 SP
Serdivan    54 SV
Söğütlü    54 SG
Taraklı    54 T, 54 TR

