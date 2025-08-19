Sakarya'nın plaka kodu ne? Sakarya'nın plaka numarası kaç? Sakarya ve ilçelerinin plaka harfleri...



Sakarya plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

SAKARYA'NIN PLAKA KODU NEDİR?

Sakarya’nın plaka kodu 54 olup, Türkiye’de Marmara Bölgesi’nin önemli illerinden biri olarak tanınır.

Sakarya’da araç plakaları, 54 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Sakarya Plaka Kodunun Anlamı

Sakarya’nın plaka kodu olan 54, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

54 sayısı, Sakarya’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili simgesel kullanımlarda öne çıkmasına neden olmuştur.

Sakarya ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Sakarya’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Sakarya İlçeleri ve Plaka Harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Adapazarı 54 A, 54 AA, 54 AB

Akyazı 54 AK

Arifiye 54 AR

Erenler 54 ER

Ferizli 54 FZ

Geyve 54 GY

Hendek 54 H, 54 HE

Karapürçek 54 KP

Karasu 54 K, 54 KS

Kaynarca 54 KY

Kocaali 54 KL

Pamukova 54 P, 54 PM

Sapanca 54 S, 54 SP

Serdivan 54 SV

Söğütlü 54 SG

Taraklı 54 T, 54 TR