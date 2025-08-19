Sakarya'nın plaka kodu ne? Sakarya'nın plaka numarası kaç? Sakarya ve ilçelerinin plaka harfleri...

Sakarya plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.
SAKARYA'NIN PLAKA KODU NEDİR?
Sakarya’nın plaka kodu 54 olup, Türkiye’de Marmara Bölgesi’nin önemli illerinden biri olarak tanınır.
Sakarya’da araç plakaları, 54 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.
Sakarya Plaka Kodunun Anlamı
Sakarya’nın plaka kodu olan 54, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
54 sayısı, Sakarya’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili simgesel kullanımlarda öne çıkmasına neden olmuştur.
Sakarya ve ilçelerinin plaka harfleri
Aşağıda Sakarya’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.
Sakarya İlçeleri ve Plaka Harfleri
İlçe Plaka Harfleri
Adapazarı 54 A, 54 AA, 54 AB
Akyazı 54 AK
Arifiye 54 AR
Erenler 54 ER
Ferizli 54 FZ
Geyve 54 GY
Hendek 54 H, 54 HE
Karapürçek 54 KP
Karasu 54 K, 54 KS
Kaynarca 54 KY
Kocaali 54 KL
Pamukova 54 P, 54 PM
Sapanca 54 S, 54 SP
Serdivan 54 SV
Söğütlü 54 SG
Taraklı 54 T, 54 TR