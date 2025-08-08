Sakarya ve Düzce'de denize girmek yasaklandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.08.2025 14:15:00
Sakarya ile Düzce'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor. Kaymakamlıklar, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek yurttaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

DÜZCE

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada; kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde tüm plaj ve sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, can güvenliği nedeniyle yurttaşların denize girmemesi konusunda anlayış göstermeleri istendi. Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, yurttaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

