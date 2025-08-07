Üç ilde denize girmek yasaklandı!

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, 5 Ağustos’ta başlayan denize girme yasağı üç gün süreyle uzatıldı.

Kandıra Kaymakamlığı, elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle 6-8 Ağustos tarihlerinde ilçedeki tüm plajlarda denize girmeyi yasakladı.

KIRKLARELİ’NDE DÖRT GÜNLÜK KISITLAMA

Kırklareli’nin Karadeniz’e kıyısı olan Vize ilçesinde de benzer bir karar alındı. Vize Kaymakamlığı, 6-9 Ağustos tarihleri arasında tüm plajlarda denize girmeyi yasakladı.

TEKİRDAĞ’DA POYRAZ ETKİSİ

Tekirdağ Valiliği, şiddetli poyraz nedeniyle bugün Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki plajlarda denize girmeyi iki gün süreyle yasakladı.

Sahillerde görev yapan cankurtaranlar, kırmızı bayraklarla yurttaşların denize girmesini engelliyor.

PLAJ BAYRAKLARININ ANLAMI

Yetkililer, plajlardaki bayrakların anlamlarını şöyle açıkladı:

Kırmızı bayrak: Denize girmek kesinlikle yasaktır.

Sarı bayrak: Denize girmek risklidir.

Siyah beyaz bayrak: Su sporları için ayrılmış alanları işaret eder.