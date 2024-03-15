Sucuk yapıp piyasaya süreceklerdi... Sakarya'da 700 kiloluk at ve eşek eti ele geçirildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde durdurulan tırda 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi. Sucuk yapılarak piyasaya sürüleceği öğrenilen etler, imha edildi.

AA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 10:13
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde Adana'da kesimi yapılan at ve eşek etlerinin kara yoluyla İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine nakli yapacak tırı takibe alarak Hendek'teki bir dinlenme tesisinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Şüpheli C.D'nin ifadesi doğrultusunda, at ve eşek etlerinin İstanbul'da sucuk yapıldıktan sonra Düzce'ye götürülerek piyasaya süreceği tespit edildi.

Ayrıca C.D'nin daha önce de "evcil hayvanı kasten öldürmekten" suç kaydı olduğu öğrenildi.

Piyasaya sürülmeden ele geçirilen 700 kilogram et, İlçe Tarım Müdürlüğünce alınan numunelerin incelenmesi sonucunda "tek tırnaklı hayvan eti" olduğu tespit edilerek imha edildi.

Konuya ilişkin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Jandarma, halkımızın güvenliği ve huzuru için her türlü önlemleri almaya devam ederken vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayan bu suç örgütleriyle de mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın bu gıda teröristlerinin eline düşmemesi için bildikleri ve güvendikleri yerlerden alışveriş yapmaya özen göstermesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.


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