Sakarya'da amca dehşeti... Tavuk yüzünden iki yeğenini vurdu!
Arifiye ilçesinde tavuk meselesi sebebiyle çıkan tartışmada amca, iki yeğenini tüfekle vurarak yaraladı. Şüpheli amca olay yerinden kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Çınardibi Mahallesi'nde iddiaya göre Y.K.'nin tavuklarının, yeğenleri H.K. ve İ.K.'ye ait büyükbaş hayvanların yemlerini dağıtması sebebiyle kavga çıktı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Amca Y.K., iki yeğenine tüfekle ateş ederek çeşitli yerlerinden yaraladı. Şüpheli amca, olay yerinden otomobil ile kaçtı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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