Sakarya'da amca dehşeti... Tavuk yüzünden iki yeğenini vurdu!

Yayınlanma: 01.11.2024 - 16:03

Güncelleme: 01.11.2024 - 16:03

Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Çınardibi Mahallesi'nde iddiaya göre Y.K.'nin tavuklarının, yeğenleri H.K. ve İ.K.'ye ait büyükbaş hayvanların yemlerini dağıtması sebebiyle kavga çıktı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Amca Y.K., iki yeğenine tüfekle ateş ederek çeşitli yerlerinden yaraladı. Şüpheli amca, olay yerinden otomobil ile kaçtı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.