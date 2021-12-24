Sakarya'da bir haftada 3 kişi sahte içkiden yaşamını yitirdi

24 Aralık 2021 Cuma, 11:15

Ülke genelinde son zamanlarda sahte alkol kaynaklı ölümler gündeme gelmeye başladı. Yılbaşı öncesi hayatını kaybedenlerin sayısının artması ile birlikte polis ekipleri ise peş peşe operasyonlar gerçekleştiriyor.

Sakarya’da da son bir hafta içerisinde kaçak/sahte alkol 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Osman Y. (46), Ali Ş.(61) ve Yunus U.(55) alkol tükettikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Son bir hafta içerisinde meydana gelen olaylarda farklı günlerde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne alkol zehirlenmesi şüphesi ile kaldırılan 3 kişi müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

ÇORUM

Çorum’da son bir hafta içinde sahte içki içtikten sonra zehirlenen 7 kişi, sağlık kuruluşlarına başvurdu. Metil alkol zehirlenmesi yaşadıkları belirlenen 7 kişiden 5’i tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, zehirlenmeler üzerine yapılan çalışmalarda 3 şüphelinin gözaltına alındığını, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada 2 ton 228 litre el yapımı kaçak alkollü içki, 3 kilogram kaçak içki yapımında kullanılan anason maddesi ele geçirildiği bildirildi.

MERSİN



Mersin’in Mut ilçesinde sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören Abdurrahman Öksüz (52) ve Mecnun Ateş de kurtarılamadı. Böylelikle ilçede sahte içkiden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi. Daha önce de Ali Eser ve Necati Yılmaz hayatını kaybetmişti. M.S.’nin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

KONYA

Konya’nın Bozkır ilçesi Dere Mahallesi’nde yaşayan Mustafa K., bir hafta önce fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen Mustafa K.’nın yoğun bakımda tedavisi sürerken, aynı mahallede oturan Hayrettin Kalay evinde ölü bulundu. Kalay’ın yalnız yaşadığı evinde sahte içki olduğu tahmin edilen sıvıya rastlandı. Soruşturma sürerken, bu kez aynı mahalleden Muammer Turgut rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Turgut da kurtarılamadı. Turgut’un evinde de sahte içki olduğu değerlendirilen sıvı maddeye rastlanıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkileri ‘Kıbrıs’tan ucuza alkol getiriyorum’ diyerek sattığı öne sürülen Mustafa Y.’yi gözaltına aldı

ESKİŞEHİR

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde evli ve 2 çocuk babası Bayram Ali Çetinkaya (47), geçen pazartesi günü evinde içki içti. Daha sonra solunum güçlüğü çeken Çetinkaya, Çifteler Devlet Hastanesi’ne gitti. İlk müdahalesinin ardından Çetinkaya, sahte içkiden Zehirlenme şüphesiyle Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi, yoğun bakıma alındı. İki gün yoğun bakımda tedavi gören Çetinkaya, önceki gün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.