Sakarya'da iş cinayeti: Üzerine vinç devrilen işçi hayatını kaybetti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir fabrikada üzerine vinç devrilen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'da iş cinayeti: Üzerine vinç devrilen işçi hayatını kaybetti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2025 - 09:20

Olay Sakarya'nın Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) bir fabrikada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, travers vinç, 22 yaşındaki işçi İsa Elali’nin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı işçi, kaldırıldığı Hendek Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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