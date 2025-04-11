Sakarya’da jandarmadan 10 günde 63 uyuşturucu operasyonu: 68 şüpheli yakalandı
Sakarya’da jandarma ekiplerince 10 günde gerçekleştirilen 63 uyuşturucu operasyonunda 68 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6’sı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, uyuşturucu satışı ve imalatının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bu çerçevede 1-10 Nisan tarihlerinde uyuşturucu suçlarının önlemesine yönelik 63 operasyon icra edildi. 68 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda adli makamlara sevk edilen şahıslardan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan aramalarda; bin 515 gram bonzai, 57 gram kubar esrar, 57 gram metamfetamin, 17 gram amfetamin, 403 adet sentetik hap, 16 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 36 bin TL ile 5 Amerikan Doları ele geçirildi.
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