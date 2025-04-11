Sakarya’da jandarmadan 10 günde 63 uyuşturucu operasyonu: 68 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 11.04.2025 - 16:16

Güncelleme: 11.04.2025 - 16:16

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, uyuşturucu satışı ve imalatının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede 1-10 Nisan tarihlerinde uyuşturucu suçlarının önlemesine yönelik 63 operasyon icra edildi. 68 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda adli makamlara sevk edilen şahıslardan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda; bin 515 gram bonzai, 57 gram kubar esrar, 57 gram metamfetamin, 17 gram amfetamin, 403 adet sentetik hap, 16 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 36 bin TL ile 5 Amerikan Doları ele geçirildi.