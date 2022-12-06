Sakarya'da lastik fabrikasında yangın

06 Aralık 2022 Salı, 13:20

Olay, Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi D-100 Kara yolu üzerinde bulunan Goodyear lastik fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın pres bölümündeki baca kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.