Sakarya'da lastik fabrikasında yangın
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan Goodyear lastik fabrikasının baca kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi D-100 Kara yolu üzerinde bulunan Goodyear lastik fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın pres bölümündeki baca kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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