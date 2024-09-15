Sakarya'da patlamada 25 kişi yaralandı: 6 kişinin durumu ağır

Yayınlanma: 15.09.2024 - 14:00

Güncelleme: 15.09.2024 - 16:15

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SAKARYA VALİSİ KARADENİZ: 2 YARALI ENTÜBE DURUMDA

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, patlamaya ilişkin yaptığı ilk basın açıklamasında, toplam 21 yaralının tespit edildiğini belirtip "12 tanesi ambulansla hastaneye götürüldü. 2 yaralı entübe durumda. İçeride başka birinin olmadığı yönünde fabrika yetkililerinden açıklama geldi bizlere. Ama son kontroller yapılıyor" dedi. Vali Karadeniz, vardiyada toplam 2 mutfak görevlisi olmak üzere 59 vardiya işçi olduğunu bildirdi.

VALİLİK: 6 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Sakarya Valiliği, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 2’si entübe 6 ağır yaralı olmak üzere toplamda 25 kişinin yaralandığını duyurdu.

Valilik, soğutma çalışmalarının devam ettiğini ve fabrika içerisinde kimsenin kalmadığını belirtti.

BELEDİYE BAŞKANI ALEMDAR'DAN AÇIKLAMA

Sakarya Hendek'teki makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "İlk belirlemelere göre patlamanın çatı katında olduğu tespit edildi. Ekipler şu anda olay yerinde. Yaralı arkadaşlar var içeride. İnşallah en kısa süre içinde yangını kontrol altına alıp en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz. Patlamanın sebebine ilişkin henüz bir bilgi yok, yangın devam ettiği için tespitleri yapamıyoruz" dedi.

Bu arada olay yerinden yükselen dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü.

1 KİŞİ KURTARILDI

Yetkililer tarafından patlamanın meydana geldiği siloda mahsur kalan kişinin kurtarıldığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, fabrikada meydana gelen patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.