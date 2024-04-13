Sakarya’da su kanalında erkek cesedi bulundu
Sakarya’nın Serdivan ilçesinden geçen su kanalının içerisinde inşaat işçisi olduğu öğrenilen Ahmet Okur’un (61) cansız bedeni bulundu.
Arabacı Alanı Mahallesi üzerindeki su kanalında dün saat 23.00 sıralarında; ilçe merkezinden geçen kanalda suda bir kişinin hareketsiz şekilde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sudan cansız bedeni çıkarılan kişinin inşaat işçisi Ahmet Okur olduğu öğrenildi.
Okur’un cenazesi otopsi için Korucuk’ta bulunan otopsi merkezine gönderildi.
Polis ekipleri Okur’un cansız bedeninin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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