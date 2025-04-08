Sakarya'da şüpheli ölüm: Genç dansçı evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 08.04.2025 - 13:55

Güncelleme: 08.04.2025 - 13:56

Serdivan ilçesinde meydana gelen olayda, 30 yaşındaki dansçı Talya Tütüncü'den haber alınmayan arkadaşları evine gitti. Eve girenler, Tütüncü'yü hareketsiz halde buldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Ayrıca, genç kadının daha önceki zamanlarda da intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

"ALKOL KULLANIYORUZ, İNSAN DEĞİL"

Talya Tütüncü'nün son olarak gece saatlerinde sosyal medya hesabından "Alkol kullanıyoruz, insan değil" şeklinde paylaşım yaptığı görüldü.