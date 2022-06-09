'Sakin şehir' kriterleri İzmir’den dünyaya taşınıyor

09 Haziran 2022 Perşembe, 10:39

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow (Sakin Şehir) Uluslararası Genel Başkan Yardımcısı Tunç Soyer’in çabaları sonucunda dünyanın ilk Cittaslow Metropolü olmaya hak kazanan İzmir, kendi oluşturduğu modeli dünya kentlerine sunuyor. Başkan Tunç Soyer, 10-11 Haziran tarihleri arasında İtalya’nın Orvieto kentinde düzenlenecek Cittaslow Uluslararası Genel Kurulu’na katılarak İzmir’de bir yıl boyunca yapılan çalışmaları anlatacak. İzmir’in belirlediği Cittaslow Metropol kriterleri ise Cittaslow Uluslararası tüzüğüne girecek.

Cittaslow Uluslararası Genel Başkanı ve Asolo Belediye Başkanı Mauro Migliorini’nin 10 Haziran’da Cittaslow Metropol projesi için yuvarlak masa toplantısı ile başlatacağı toplantıya dünyadan 300’e yakın Cittaslow ağına üye kentin belediye başkanları ve temsilcileri katılacak. Toplantıda sakin yaşam felsefesini büyükşehirlerde uygulamak için İzmir’de başlatılan Cittaslow Metropol projesi konuşulacak. Cittaslow Uluslararası Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti, İtalyan çevreci, öğretim görevlisi ve araştırmacı, aynı zamanda Avrupa Çevre Ajansı Bilimsel Komitesi Onursal Üyesi Walter Ganapini, Cittaslow Kore Ağı Koordinatörü Profesör Sohn Dehyun, Parma Üniversitesi’nden Profesör Degli Antoni ve Cittaslow Bilimsel Komitesi Kır/Kent Temsil Ağı Başkanı Giusepp e Roma’nın da katılacağı toplantıda İzmir’in iki ilçesinde uygulanan “Sakin Mahalle” programı da konuşulacak.

11 Haziran Cumartesi sabahı ise Kore’den Almanya’ya, Polonya’dan Brezilya’ya Cittaslow üyesi yaklaşık 160 belediye başkanının ve delegenin katılacağı Genel Kurul yapılacak.