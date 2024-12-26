Şakir Paşa Ailesi dizisi setinde yangın: Köşk kül oldu

Yayınlanma: 26.12.2024 - 13:23

Güncelleme: 26.12.2024 - 13:36

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin Kartal Çavuşoğlu Mahallesi, Namık Kemal Caddesi’nde bulunan film platosunda dün gece yangın çıktı.

YANGIN ARAŞTIRIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yapımcısı Fatih Aksoy, 25 Aralık Çarşamba günü saat 18.30’da setin bittiğini belirterek, "Şakir Paşa Köşkü kül oldu. Yangın 01.30 sıralarında başlamış, içeride kimse yokken plato boşken çıkmış. Haber aldığımızda saat 02.30’du. Gittiğimizde dekor tamamen yanmıştı. Nedeni şu an bilinmiyor, itfaiye araştırıyor. Hazırlanan raporda belirlenecek. Bu hafta yayınımız var, sonraki bölüm riske girdi" dedi.

Sabah saatlerinde dizinin her iki ekibine de çekimin durduğu bilgisi iletildi.

KÖŞKÜ TEKRAR İNŞA EDECEĞİZ

Yangınla ilgili yapım şirketinin sosyal medya hesabından da açıklama yayınlandı: Uzman ekipler yangının çıkış sebebini ve sabotaj ihtimalini kapsamlı olarak değerlendirmektedir. 3. bölümü sizlerle buluşturduktan sonra dizimize kısa bir ara vermek zorunda kalacağız. Çok kısa sürede köşkü tekrar inşa ederek çekimlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu yangın sırasında can kaybı olmaması en büyük tesellimiz.

TORUNLARI DAVA AÇMIŞTI

Şakir Paşa Ailesi dizisi başlar başlamaz davalık oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; önce Şakir Paşa’nın torunu Nermidil Ener Binark’ın çocuğu yayının durdurulması için dava açtı. Davayla ilgili savcılık takipsizlik verdi.

Ardından torunları “Bizden izin alınmadı” şeklinde bir açıklama yayınladı. Yapım şirketi MedYapım konuyla ilgili şu açıklamayı yayınladı:

“Prodüksiyonu şirketimiz tarafından gerçekleştirilmekte olan Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar isimli dizi ile ilgili olarak kişilik hakları ya da Fikir Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklı haklar da dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü kişi hakkının ihlal edilmediğini; dizideki ana olay örgüsünün basında kamuya açık şekilde erişim olan haberler ve mahkeme kararlarından elde edilen gerçek bilgiler doğrultusunda oluşturulduğunu ve ancak hikayeye yönelik diğer detayların sanat hürriyeti çerçevesinde kurgulandığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.”