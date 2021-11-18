18 Kasım 2021 Perşembe, 19:53

Dolar, TL karşısında yükselişini sürdürürken, 2017 yılında doların piyasadaki yükselişinin önlemesi konusunda, "Merkez Bankası Başkanı olsam, 10 milyar dolar şakkadanak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer" önerisinde bulunan Necmettin Batırel'den yeni yorum geldi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Işıkçılar Cemaati'nin yayın organı Türkiye gazetesi yazarı Batırel, "Doların alıcısı çıkmazsa, kimse dolar almazsa mutlaka düşer, dolar 13, 15, 20 lira mı olacak? Bu fiyatlardan kim alır, bunlar hayal mahsulü rakamlar. Türk ekonomisi bunu hak etmiyor. Merkez Bankası'nı sanki faiz artırmaya zorlayan bir operasyon gerçekleşiyor ama bunu yapması mümkün değil" dedi.

"Şakkadanak dolar satarım" diyen Necmettin Batırel'den yeni 'analiz': "Kimse dolar almazsa dolar düşer. Bu fiyatlardan kim alıp ne yapacak? 13 lira mı, 15 lira mı, 20 lira mı olacak? Bunlar hayal mahsulü rakamlar" — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 18, 2021

"TÜRKİYE, YABANCI YATIRIMCILARIN AKININA UĞRAYACAK"

Döviz kurundaki yükselişe rağmen Türkiye'nin normal döneme doğru gittiğini belirten Batırel, "Türkiye'de önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcıların akınına uğrayacak. Bunların Türkiye'ye yatırım yapmaları herkesi harekete geçirecek. Türkiye'nin yüzde 9'luk büyümesi bekleniyor. Büyüyen ülkeye sermaye gelir" şeklinde konuştu.

"HALKIN BANKALARDA 143 MİLYAR DOLAR PARASI VAR"

"2022 yılı sonunda cari açık diye bir problem kalmayacak" diyen Batırel, şöyle devam etti:

"Döviz piyasasında yukarı hareketlenme yok. Küçük küçük satışlar gerçekleşiyor. Satın alındığı için artık piyasalara etkisi yok. Halkın, bankalarda 143 milyar dolar parası var. Faiz getirisi cazibesini kaybettiği için Türk Lirası'na çeviriyorlar."



BATIREL NE DEMİŞTİ?

Necmettin Batırel 2017'de doların 3.5 TL olduğu dönemde Merkez Bankası'nın ne yapması gerektiğine dair yaptığı yorumda "Merkez Bankası bu aşamada ne yapabilir? Ortada bir yangın var. Buna köpükle müdahale etmek lazım. 10 milyar dolar şakkadanak satarım. Şaşırır millet. Hiç beklemedikleri bir hareket. Niye satıyor... Nasıl satıyorlar derler. Mutlaka düşer dolar. Biraz yavaş düşürecekler. Arkadan bir 10 daha satarım. Yetmedi bir 10 daha satarım, çil yavrusu gibi dağılırlar. Buz gibi olur" ifadelerini kullanmıştı.