Saklandığı adreste bulundu: Siverek’te Ömer Işık’ın zanlısı firari şahıs yakalandı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde cinayet zanlısı bir şahıs yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlçeye bağlı Kale Mahallesi’nde, iki yıl önce gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ömer Işık’ın katil zanlısı M.A., Siverek Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü araştırma ve istihbarat çalışmaları sonucunda saklandığı adreste tespit edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Yapılan operasyonla yakalanan M.A., “kasten adam öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: #zanlı #Şanlıurfa
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