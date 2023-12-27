Sal ve lastik botlarda can pazarı: İzmir açıklarında 96 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Karaburun ve Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salları ve lastik bot içerisinde bulunan toplam 96 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 10:15
Sal ve lastik botlarda can pazarı: İzmir açıklarında 96 göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Aralık saat 06.10 ve 09.00 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında can salları, 06.50’de ise Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 4 can salı ve 1 lastik bot içerisinde bulunan toplam 96 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından il Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.


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