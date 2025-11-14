Salça fabrikasında korkutan yangın: 1 saatte kontrol altına alındı

Karakova Mahallesi Karakova Küme Evleri mevkiindeki bir salça fabrikasının soğutma bölümünde, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.
Çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere 3 itfaiye aracı müdahale ederken, Ödemiş Belediyesi'ne ait 1 su tankeri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Alevler, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Ekiplerin, soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.