Salça fabrikasında korkutan yangın: 1 saatte kontrol altına alındı

14.11.2025 15:00:00
DHA
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir salça fabrikasının soğutma kulesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Karakova Mahallesi Karakova Küme Evleri mevkiindeki bir salça fabrikasının soğutma bölümünde, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

Çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere 3 itfaiye aracı müdahale ederken, Ödemiş Belediyesi'ne ait 1 su tankeri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Ekiplerin, soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. 

