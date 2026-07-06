Salda’da İklim Adaleti Forumu düzenlendi

Salda Gölü Koruma Derneği’nin ev sahipliğinde, Yeşilova Belediyesi’nin desteğiyle Salda İklim Adaleti Forumudüzenlendi. 5 Temmuz 2026’da Yeşilova’da gerçekleştirilen foruma Burdur, Antalya, Denizli, Muğla ve Uşak’tan çevre örgütleri, meslek odaları, yaşam savunucuları ve yurttaşlar katıldı.

YEREL YÖNETİMLERİN SORUMLULUĞU VURGULANDI

Foruma katılan Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurt, doğanın ve yaşam alanlarının korunmasında yerel yönetimlerin sorumluluğuna dikkat çekerek etkinliğe destek verdi.

İKLİM ADALETİ VE ÇEVRE HUKUKU TARTIŞILDI

Forumda Ankara Barosu’ndan Dr. Av. Fevzi Özlüer, Muğla Barosu’ndan Av. Bora Sarıca, Denizli Barosu’ndan Av. Onat Ötnü ve Av. Hasan Ozan Orpak; iklim adaleti, çevre hukuku ve ekolojik mücadele başlıklarında değerlendirmelerde bulundu.

SALDA GÖLÜ VE SU KRİZİ GÜNDEMDEYDİ

Etkinlik boyunca Salda Gölü’nün korunması, Burdur Havzası’nda derinleşen su krizi, madencilik faaliyetlerinin ekosistem üzerindeki etkileri, iklim krizinin toplumsal sonuçları ve hukuki mücadele olanakları ele alındı.

Konuşmalarda, iklim krizinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik bir adalet meselesi olduğu vurgulandı. Suya, toprağa ve ortak yaşam alanlarına yönelik baskıların bedelini en çok yerel halkın, üreticilerin ve doğanın ödediği belirtildi.

“MÜCADELEYİ YERELDEN GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Forumun ardından yapılan açıklamada, iklim politikalarının piyasa odaklı değil; kamusal yararı, ekolojik bütünlüğü ve toplumsal eşitliği esas alan bir anlayışla şekillenmesi gerektiği ifade edildi.

Salda Gölü Koruma Derneği, farklı kentlerden gelen deneyimlerin ortaklaştığı forumun, iklim krizine karşı yerelden yükselen dayanışmanın önemini gösterdiğini belirterek, iklim adaleti mücadelesini yerelden güçlendirmeye devam edeceklerini duyurdu.