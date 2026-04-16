Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 8’i öğrenci, biri öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı. Peki, Saldırgan İsa Aras Mersinli kaç yaşında? İsa Aras Mersinli kaçıncı sınıfa gidiyordu?

İSA ARAS MERSİNLİ KAÇ YAŞINDA?

15 Nisan 2026’da Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısı Türkiye’nin gündemine oturdu. Olayın ardından saldırganın kimliği, yaşı ve eğitim durumu en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Elde edilen bilgilere göre İsa Aras Mersinli’nin 14 yaşında olduğu belirtiliyor.

İSA ARAS MERSİNLİ KAÇINCI SINIFA GİDİYORDU?

Saldırganın, Kahramanmaraş’taki bir ortaokulda eğitim gören 8. sınıf öğrencisi olduğu ifade ediliyor.