Saldırganın kimliği değişmiyor! Eski koca sokak ortasında dehşet saçtı

İzmir'in Çiğli ilçesinde işe giderken sokakta eski eşi Serkan Y. tarafından tabancayla karnından ve ensesinden vurulan Özge Polat, ağır yaralandı.

Saldırganın kimliği değişmiyor! Eski koca sokak ortasında dehşet saçtı
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DHA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 15:26

Güzeltepe Mahallesi 8424 Sokak'ta işe gitmek için evden çıkan Özge Polat'ın karşısına 1,5 yıl önce boşandığı eski eşi Serkan Y. çıktı. Serkan Y., yanındaki tabancayla Polat'a art arda ateş edip, kaçtı.

Ensesinden ve karnından yaralanan Polat, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Polat, ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Polat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, olayın ardından kaçan Serkan Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.


Editör notu: Saldırgan Serkan Y.'nin fotoğrafı haber kaynağı tarafindan buzlanmıştır. 


Etiketler: #İzmir #kadın cinayeti

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