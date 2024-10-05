Türkiye'nin her yerinden kadın cinayeti haberi geliyor... Diyarbakır'da 'uzman çavuş' dehşeti: Eşini katledip intihar etti!
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde eşini cadde ortasında öldüren uzman çavuş, intihar etti. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu’na götürüldü.
Dün adeta bir 'vahşet' günü yaşayan Türkiye'de, bugün de her yerden kadın cinayeti haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez adres Diyarbakır oldu.
ÖNCE KATLETTİ, SONRA İNTİHAR ETTİ
Merkez Sur ilçesi Süleyman Nazif Mahallesi Melik Ahmet Caddesi’nde uzman çavuş Muhammed Recai Işık, eşi Bedriye Işık’a, silahlı saldırıda bulunduktan sonra intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde ikisinin de hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: #diyarbakır
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