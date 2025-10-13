Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Tosun'dan acı haber

10 Ekim’den beri kendisinden haber alınamayan gazeteci, çevre eylemcisi ve belgeselci Hakan Tosun’un kafasına aldığı darbe sonucu yol kenarında baygın halde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Tosun’un beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi. Acı haber doktorlar tarafından Tosun'un ailesine bildirildi.

Kafasına aldığı darbeler nedeniyle yol kenarında baygın halde bulunan Tosun'un üzerinde kimlik bulunmadığı için hastane kaydı yapılamamış, bu nedenle ailesine günlerce ulaşılamamıştı.

HAKAN TOSUN KİMDİR?

1975'de İstanbul’da doğan Hakan Tosun, 1993’te özel radyoların yayına başlamasıyla teknik danışman olarak meslek hayatına giriş yaptı. 1998’den itibaren İzmir’e yerleşti ve burada çeşitli özel televizyon kanallarında haber montaj operatörü olarak çalıştı.

2009’dan itibaren belgesel yapımcılığına yoğunlaşan Tosun, doğa, kent mücadelesi ve toplumsal olaylar üzerine bağımsız yapımlarıyla tanınıyor. “Çatılara Doğru”, “Tekel İşçileri”, “Büyük Anadolu Yürüyüşü”, “Dönüşüm (Gentrification)” ve “Validebağ Direnişi” gibi belgesellere imza attı.

Bağımsız gazeteci kimliğini sürdüren Tosun, aynı zamanda “Doğa ve Kent Aktivizm Documentary” adlı yapım şirketinde yönetmen olarak görev yapıyordu.