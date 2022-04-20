'Salgında kesilen sokağa çıkma yasağı ve maske cezaları iptal edilsin'

20 Nisan 2022 Çarşamba, 16:43

Atila Sertel, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu’nda değişiklik yapılması için TBMM’ye kanun teklifi verdi. Teklifte; Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirler kapsamında maske takma zorunluluğuna ve sokağa çıkma yasağına uymayanlara kesilen idari para cezalarının asılları ile asıl alacağa bağlı fer’i alacaklarının tamamının tahsilatından vazgeçilmesi, tahsil edilen idari para cezalarının da faiziyle birlikte iade edilmesi öngörüldü. Teklifinin gerekçesinde şöyle denildi:

“Vatandaşların sağlığı ve hastalığın hızla yayılmasını önlemek amacıyla alınan bu tedbirler yerindeydi. Sokağa çıkmak yasağı ve maske takma zorunluluğunu daha etkili hale getirmek, vatandaşların alınan kararlara sıkı sıkıya uymasını sağlamak için o dönem para cezaları da getirildi. Buna göre; tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. Yine çok sayıda tedbirin alındığı 2020 yılında bazı vakalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı tedbirlere uymamaktan dolayı 900 TL, bazı vakalarda ise Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre 'emre aykırılıktan' dolayı 392 TL olarak maske cezası kesildi.

O dönem için kurallara uymayan çok sayıda vatandaşımıza para cezaları kesildi. Salgının son derece yaygın olduğu dönemde getirilen idari para cezaları caydırıcılık açısından önemliydi. Ama şimdi içinde bulunduğumuz ekonomik krizi düşününce bu cezaların ödenmesi oldukça zor. Ödenmediği sürece de faiz işliyor, meblağ artıyor. Sosyal devletin bir gereği olarak bu cezalar affedilmelidir. Hastalığın ülkemize gelmesinin üzerinden iki yıldan fazla süre geçti. Maske takma başta olmak üzere alınan tedbirlerin birçoğu esnetildi. Günlük vaka, hasta ve ölüm sayılarının günden güne azalması da alınan tedbirlerin esnetilmesine neden oldu.

"CEZALAR ÖDENMİŞSE İADE EDİLSİN"

Salgın sürecinin ağır etkilerinden biri de ekonomi üzerine oldu. Sokağa çıkma yasaklarında ve sonraki süreçte çok sayıda esnaf dükkanını açamadı. Dünyayı etkisi altına alan ekonomik darboğazla birlikte tüm sektörler olumsuz etkilendi. Salgın günden güne azalsa da salgının ekonomik etkileri artarak devam ediyor.

İşte bu nedenle o dönem caydırıcılık açısından gerekli olan sokağa çıkma yasağı cezası ve maske takmama cezası, bugünlerde vatandaşın sırtında ağır bir yük olarak durmaktadır. Ceza kesilen vatandaşların hemen hepsi bu cezaları ödeyemediği için faiz işlemekte, borçları artmaktadır. Bu borçlar nedeniyle vatandaşlar resmi kurumlardaki işlerini de yapamamaktadırlar. O dönem gerekli görülen bu cezalar, sosyal devletin gereği olarak silinmelidir. Duyarlı davranarak cezalarını ödeyenlerin paraları ise iade edilmelidir.”

"ÇOK BÜYÜK ZORLUKLARA YOL AÇIYOR"

Atila Sertel, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"İki yılı aşkın süredir corona belasıyla mücadele ediyoruz. Toplum olarak pek çok insanı toprağa verdik ve çok büyük acılar yaşadık. Covid-19 virüsü sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde salgın olarak baş gösterdi. Ve pek çok ülkede özellikle yaşlı kesimden çok sayıda insan vefat etti. Bu arada hükümetimiz ve yetkili organlar bazı kararlar aldı. Sokağa çıkma yasağı getirdiler. Toplumun büyük kesimi uydu. Maske takma zorunluluğu getirdiler ve sağlık açısından çok önemliydi. Etkili hale getirmek ve vatandaşların alınan kararlara uyması için o dönem para cezalarını da getirdiler. Buna da hak veriyoruz. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Maske takmayanlara da cezalar kesildi; 900 TL. Bazı cezalar ise Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre 'emre aykırılıktan' dolayı 392 TL olarak maske cezası şeklinde uygulandı. Bunlara hak veriyoruz. Ancak günümüz Türkiye'sinde gerek ekonomik koşullar gerek halkın yaşadığı sıkıntılar, bu cezaların tahsilatında çok büyük zorluklara yol açıyor. İşte bunun için bir genel gerekçe yazarak kanun teklifi verdim. Ve konun teklifinde bu cezaların affedilmesine yönelik bir teklif sunduk. Umumu Hıfzıssıhha Kanunu ile Kabahatler Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verdik. Buradaki talebimiz şudur; koronavirüs tedbirleri nedeniyle maske, sokağa çıkma ya da başka cezalar, emre itaat etmeme gibi cezaların affedilmesini istiyoruz. Eğer cezalar uygulanmışsa bu cezaların da geriye ödenmesi noktasında bir kanun teklifi verdik. Takdir yüce Meclis’in."