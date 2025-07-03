Saliha Gizem'i öldürüp, gömen iki kardeşe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Çanakkale’de Saliha Gizem Yıldızhan isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu Fırat Yıldızhan tarafından 16 Şubat 2024'te öldürüldü.

İddiaya göre Fırat Yıldızhan bir süredir ayrı yaşadığı eşi Saliha Gizem Yıldızhan’ın Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi. Konuşmak istediğini söylediği Saliha Gizem’i otomobille alıp, Biga istikametine doğru yola çıktı.

İkili arasında tartışma çıktı. Fırat Yıldızhan’ın Saliha Gizem’i iple boğduktan sonra cansız bedenini kardeşi Yağız Yıldızhan’la birlikte hafriyat alanına gömdüğü belirtildi. Polisin gözaltına aldığı ve daha sonra adliyeye sevk edilen iki kardeş tutuklandı. Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, mahkeme Fırat Yıldızhan ve Yağız Yıldızhan’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.





"KEDERLİ AİLEYE İLAÇ OLDU"

Duruşma Cumhuriyet’e konuşan Saliha Gizem Yıldızhan’ın ailesinin avukatı Ahmet Erzi, “Her iki sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Saliha Gizem Şahin 18 Şubat 2024 tarihinde boşanmak üzere olduğu eşi ve eşinin kardeşi tarafından boğazına balya ipi dolanmak suretiyle öldürülmüştü. 1 buçuk yıl süren hukuk mücadelemiz bugün neticelendi. Her iki sanık da kravat indirimi diye tabir edilen indirimden faydalanmadı. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan en ağır cezayı aldılar. Giden can geri gelmese de kederli aileye bir nebze olsun ilaç oldu” dedi. Saliha Gizem Yıldızhan’ın ailesi ise kararın ardından, “Sanık tarafının itirazlarınının hiçbiri kabul edilmedi. Karar gerçekten beklediğimiz gibi oldu. Sanıklar olmayan deliller sunmaya çalıştı. Bizim kendi tanıdıklarımızı tanık göstermeye çalıştılar” dedi. Aile ayrıca, sanıkların akli dengesine ilişkin rapor alındığının ve akli dengelerinin yerinde olduğunun altını çizerek, “Bakırköy'deki doktorlar da hiçbir psikolojik sorunu olmadığını raporladı. Bu şekilde birçok delil sundular ama hiçbiri olmadı” ifadelerini kullandı