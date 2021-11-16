Salihli'de yurttaşlardan 'çöp transfer tesisi' tepkisi: Meralarımıza dokunmayın!

16 Kasım 2021 Salı, 09:44

Manisa’nın Salihli İlçesine bağlı Caferbeyli köyünde, iş makinalarının köyün merasına girmesinin ardından, çevreciler ve köylüler durumu protesto etmek istediler fakat jandarma ekipleri ile karşılaştılar. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de katı atık istasyonu kurulmak istenen bölgeye giderek köy halkının yanında yer aldı. Başevirgen’in ziyaret ettiği köylüler, kendilerine çöp istasyonu kurulmayacağına dair verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, mera alanı üzerine kurulmak istenen bu tesise karşı çıktıklarını ifade ettiler.

CHP’li Başevirgen, “Köy merkezine 500 metreden az mesafede bulunan, hayvanların otlatıldığı, üzümlerin serildiği ve içme ve sulama suyunun geçtiği yerde kurulmak istenen bu tesis bölge halkını mağdur edecek. Bu tesisin kurulması durumunda insan, hayvan ve bitki sağlığı tehlikeye atılmış olacak. 2018 yılında Belediye Başkanlığı seçimlerinden önce köy halkına bu tesisin yapılmayacağı sözünü veren mevcut Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün de bu projeyi onaylamadığını söyleyerek ‘Tarım Bakanlığı tarafından onay verilmedi. Biz de uygun görmedik. Cengiz bey de bize başka bir yer bulmamızı’ söyledi. İçiniz rahat olsun. Caferbeyli köyüne çöp transfer tesisi yapılmayacak.’ demişti. O günden bu güne ne değişti?" diye sordu.

Mevcut yerin mera vasfında olduğunu söyleyen Başevirgen, “ÇED raporu ve köy sakinlerinin onayı alınmadan yapılmak istenen bu tesisin, bir an önce durdurulmasını ve bu alanın korunarak köylülerin kullanımına tekrar açılmasını istiyoruz. Seçimlerden önce verilen sözlerin tutulmasını bekliyor ve mevcut belediye başkanlarını tutarlı davranmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.