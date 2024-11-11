Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'dan 'mermi'li mesaj: Nevzat Bahtiyar'ı tehdit etti

Yayınlanma: 11.11.2024 - 10:15

Güncelleme: 11.11.2024 - 10:16

Diyarbakır Bağlar, Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin dört tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ara kararında, 26 Aralık Perşembe günü, saat 09.00'a ertelenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşmanın 3. gününde, Narin'in köyüne ait yeni kamera kayıtları mahkemeye sunuldu. Görüntüler, Narin'in babası Arif Güran'ın evinin karşısındaki Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin güvenlik kameralarına ait.

Aile uzun zamandır bu görüntülerin davanın seyrini değiştireceğini ileri sürüyordu. Görüntülere bakıldı, delil niteliğinde bir şey bulunmadı. Savunma avukatları, iddianamedeki en önemli delil olan, sanıkların cinayet günü birlikte olduğunu gösterir baz istasyonu kayıtlarını çürütmeye odaklandı.

EN BÜYÜK KANITLARDAN BİRİ OLAN DNA İZİNE İTİRAZ ETTİLER

Duruşmanın üçüncü gününde, sanık avukatları baz istasyonu kayıtlarının delil olarak ele alınmasına itiraz ederken, tutuklu sanık Salim Güran'ın aracında bulunan kıl ve DNA izlerine de itiraz etti.

Tutuklu sanık itirafçı Nevzat Bahtiyar, Narin'i amcasının öldürdüğü, kendisinin de cesedi dere kenarına gizlediği iddiasını yineledi.

SALİM GÜRAN'IN OĞLUNDAN TEHDİT DOLU PAYLAŞIM

Son olarak, sanıklardan Salim Güran'ın oğlu olan Devran Güran'ın sosyal medyadaki tehdit mesajı ortaya çıktı.

Devran Güran'ın Instagram hesabının biyografi kısmına "İsteyene istediği kadar sevgi, isteyene istemediği kadar mermi. Benim rahat olmadığım yerde kimse istirahat edemez" yazdığı gördüldü.

Öte yandan Devran Güran bir paylaşımında ise, Nevzat Bahtiyar'ı tehdit etti.

Söz konusu ifadelerin gündem olmasının ardından, şu an Devran Güran'ın hesabına ulaşılamıyor. Güran'ın hesabını kapattığı iddia edildi.

"BAŞKASI YAZSA GÖZALTINA ALINIR"

Devran Güran'ın sosyal hesabını X'ten paylaşıp Emniyet'i, Jandarma'yı ve Diyarbakır Valiliği'ni etiketleyen Gazeteci Ferit Demir, paylaşımına şu notu düştü:

"Bu sosyal medya sayfası Salim Güran'ın oğluna ait...

Her hangi bir vatandaş sosyal medya hesabı sayfasındaki biyografi bölümüne bu yazıyı koysa derhal gözaltına alınır.

Diyarbakır Emniyeti ve jandarması bu sayfayı görmüyor mu? 'İsteyene istediği kadar sevgi, isteyene istemediği kadar mermi. Benim rahat olmadığım yerde kimse istirahat edemez.' Devran Güran bu kadar rahat şekilde sosyal medya hesabından kime yada kimlere mermi ile mesaj veriyor?"