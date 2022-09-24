Salim Şen, Halk TV'den ayrıldığını açıkladı
Halk TV'de 'Açıkça' programı yorumcusu Salim Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.
Halk TV’de yayınlanan 'Açıkça' programı yorumcusu Salim Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kanaldan ayrıldığını duyurdu.
Şen, "Tüm izleyenlere, kanal emekçilerine, herkese çok teşekkürler. Hoşça kal Halk TV" ifadelerine yer verdi.
Şen'in paylaşımı şu şekilde:
- Bazen ayrılık kaçınılmazdır. İçinizden gelen ses artık gitmeniz gerektiğini söyler ki o vicdanınızın sesidir. Öz saygınızı korumak adına ilkelerinize daha bir sarılırsınız. Tüm izleyenlere, kanal emekçilerine, herkese çok teşekkürler. Hoşça kal Halk TV
TOKTAŞ VE KARADAĞ DA AYRILMIŞTI
Geçen haftalarda Gökmen Karadağ da Halk TV’den istifa ettiğini açıklamıştı. Karadağ’ın istifasına bu sefer Şen de katıldı. Gökmen Karadağ ve Salim Şen, Halk TV’de 'Açıkça' programını sunuyordu.
Ayrıca, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da, geçen haftalarda görevinden ayrıldığını açıklamıştı.
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