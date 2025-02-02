Sallanmaya devam ediyor: Ege Denizi’nde 1 saatte 5 deprem!
Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik bugün de sürüyor. AFAD’ın aktardığına göre, 3.5 ve 3.6 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. Saat 20.41'de ise aynı saat içerisinde üçüncü deprem oldu. 20.45'te de, aynı dakika içerisinde, 4.4 büyüklüğünde 2 deprem daha oldu.
Ege Denizi’nde dün büyüklükleri 3,5 ve 4,4 arasında değişen 8 deprem meydana geldi. Bölgedeki sismik hareketlilik bugün de sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.14 sıralarında Ege Denizi açıklarında 3,6, saat 12.26 sıralarında 3,5, saat 15.04 sıralarında 4,4, saat 14.41 sıralarında 4,3, saat 14.53 sıralarında 4,2, saat 15.10 sıralarında 4,1, saat 15.55 sıralarında 4,8 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini açıkladı.
Tüm bunlarla beraber, saat 20.04 ve 20.13’te Ege Denizi’nde 2 deprem daha meydana geldi.
Buna göre depremler, 3.6 ve 3.5 büyüklüğünde gerçekleşti.
Saat 20.41'de ise aynı saat içerisinde üçüncü deprem oldu. Deprem 4.5 büyüklüğünde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-02
Saat:20:41:17 TSİ
Enlem:36.41889 N
Boylam:25.35278 E
Derinlik:10.45 km
Detay:https://t.co/lESbvtk4wl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
20.45'te de, aynı dakika içerisinde, 4.4 büyüklüğünde 2 deprem daha oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:4.4 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-02
Saat:20:45:34 TSİ
Enlem:36.44833 N
Boylam:24.96639 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/k5fTjC0WqK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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