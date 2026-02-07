Salonu terk ettiler: AKP'li üyeler o haberlerden rahatsız oldu

Toplantının açılışında 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden yurttaşlar sinevizyon gösterimiyle anıldı.

Gösterimde bir haber kanalının Hatay'da deprem sonrası yapılması gereken çalışmaların uzun süre tamamlanmadığını, ancak anahtar teslim töreni öncesinde hızla tamamlandığını gösteren görüntülere yer verildi.

SU ŞİŞESİ FIRLATTI

Bu bölüme AKP'li meclis üyeleri tepki gösterdi. Tepkilerin ardından meclis salonunda tartışma yaşanırken, AKP'li Meclis Üyesi Mehmet Doğan'ın su şişesi fırlatmasıyla gerginlik arttı.

Yaşanan olayların ardından AKP'li meclis üyeleri salonu terk etti.

"EKSİKLİKLERİ DİLE GETİRMEK LAZIM"

Toplantıda 6 Şubat depremlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP'li Belediye Başkanı Dursun Mirza, hayatını kaybedenleri anmanın yanı sıra eksikliklerin de dile getirilmesi gerektiğini belirtti. Yapılan çalışmaların görmezden gelinmemesi gerektiğini vurgulayan Mirza, sunumda rakamların paylaşıldığını, Hatay Valiliği tarafından aktarılan bilgilerin ve görüntülerin meclis üyelerine gösterildiğini ifade etti.

Mirza, "Ölülerimize rahmet dileyip geçmek olmaz. Eksiklikler devam ediyorsa bunları dile getirmek lazım. Ama yapılan işleri de görmeden gelmemek gerekir. Yapılanları, rakamlarıyla burada paylaştık. Ancak sabredemeyen arkadaşlarımız oldu. Bizim hoşumuza gitmeyen şeyler olabilir ama gerçekleri görerek yaşamak ve buna göre önlem almak zorundayız" dedi.

Afetlere hazırlık konusunda ortak sorumluluğa dikkat çeken Mirza, "Daha örgütlü, daha düzenli bir şekilde afete hazırlanmak gerekiyor. Bandırma Belediyesi olarak bize düşen göreve hazırız. Diğer kurumlar da kendi görevlerini layıkıyla yapmalı. Burada tartışma ya da kavga çıkarmanın anlamı yok" ifadelerini kullandı.