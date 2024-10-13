‘Salyangoz Düellosu’nu dostluk kazandı

Yayınlanma: 13.10.2024 - 17:47

Güncelleme: 13.10.2024 - 17:47

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde, Ayhan Sicimoğlu’nun katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali ile bu yıl üçüncü kez “Hayat Sokakta” diyen Türkiye’nin turizm başkenti, ‘Salyangoz Düellosu’na ev sahipliği yaptı. Tarihi Kervansaray’da gerçekleşen düello, Türk şef Halil İbrahim Çengel ile Fransız şef Julien Moulieres arasında gerçekleşti. Soğan, sarımsak, biber ve domates kullanılarak tencerede zeytinyağı ile yahni şeklinde pişirilen Türk usülü “galyangoz” ile bol sarımsak ve maydanozlu sosla tereyağlı olarak fırında pişirilen Fransız usülü “escargot”un yarıştığı düellonun sonucunu Kervansaray’ı dolduran katılımcılar belirledi. Türk şef Halil İbrahim Çengel ile Fransız şef Julien Moulieres tarafından hazırlanarak bizzat servis edilen Türk ve Fransız usülü salyangozların tadına bakan festival katılımcıları karar vermekte zorlandı. Galyangoz ile escargortun birbirinden lezzetli olduğunu ifade eden katılımcılar hem Türk hem de Fransız şefi galip ilan etti. Böylece kazanan dostluk ve lezzet oldu.

Düellonun moderatörü Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Emrah Köksal Sezgin salyangozun bol protein içeren bir besin olduğunu belirterek “Bitkilerin filiz yaprakları ile beslenen salyangoz Girit ve Akdeniz mutfağının sevilen bir lezzetidir. Kuşadası’nda da çok sayıda Giritli yaşadığı için salyangoz yahnisi doğal olarak kent kültürümüzün de bir parçasıdır” dedi.