Saman balyaları arasında uyuşturucu sevkiyatı: 4 tutuklama
Osmaniye’de yol uygulamasında polis ekipleri tarafından durdurulan kamyon ve otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yol uygulama noktasında kamyon ve otomobili durdurdu.
Hassas burunlu narkotik köpekle birlikte yapılan aramada kamyonda yüklü saman balyalarının arasında, 57 kilo 850 gram skunk maddesi, 2 ruhsatsız tabanca, 22 fişek ele geçirildi.
Otomobilde bulunan Azad A., Cihan A., Hasan S. ve Sedat Z., uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan yapılan adli işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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