Osmaniye'de iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde inşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 18.08.2024 - 07:12
Osmaniye'de iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
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Osmaniye'de Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir inşaatın 4'üncü katında çalışan Rıdvan Çalkovan (36), dengesini kaybederek düştü.

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çalkovan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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