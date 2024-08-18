Osmaniye'de iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde inşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Osmaniye'de Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir inşaatın 4'üncü katında çalışan Rıdvan Çalkovan (36), dengesini kaybederek düştü.
Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çalkovan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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