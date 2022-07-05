Saman yüklü TIR'da 'tarihi eser' ele geçirildi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı. Aramalarda toplam 46 sikke ele geçirildi.

AA
05 Temmuz 2022 Salı, 16:08
Saman yüklü TIR'da 'tarihi eser' ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin'den saman yüklü TIR ile İzmir'e giden bir kişinin tarihi eser taşıdığı bilgisine ulaştı.

43'Ü GÜMÜŞ, TOPLAM 46 SİKKE

Kırka Mahallesi çıkışında jandarma ekiplerince durdurulan saman yüklü dorse ve şüphelinin üst aramasında, tarihi eser niteliği bulunduğu değerlendirilen, 43'ü gümüş olmak üzere toplam 46 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.


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