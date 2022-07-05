Aksaray-Ankara yolunda kaza: Tır sürücüsü yaşamını yitirdi

05 Temmuz 2022 Salı, 12:15

Olay, dün akşam saatlerinde Aksaray’ın Sapmaz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Aksaray- Ankara karayolunda seyir halinde olan Veysal Aşma (52) yönetimindeki 35 HMV 94 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Devrilen tır bir anda yanmaya başladı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, Bağlıkaya, Topakkaya ilçelerinden ve Aksaray’dan gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücü Aşma ise hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. Devrilen tırda mermer tozu olduğu öğrenildi.











