Aksaray-Ankara yolunda kaza: Tır sürücüsü yaşamını yitirdi
Aksaray- Ankara karayolunun 23. kilometresinde yaşanan trafik kazasında şarampole devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Aksaray’ın Sapmaz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Aksaray- Ankara karayolunda seyir halinde olan Veysal Aşma (52) yönetimindeki 35 HMV 94 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Devrilen tır bir anda yanmaya başladı.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, Bağlıkaya, Topakkaya ilçelerinden ve Aksaray’dan gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücü Aşma ise hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. Devrilen tırda mermer tozu olduğu öğrenildi.
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