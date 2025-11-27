Samandağ’da korkunç iş cinayeti: Yanıcı madde bulunan varil patladı!

Samandağ'da kaynak atölyesinde spiral makinesiyle çalışırken içerisinde yanıcı madde bulunan varilin alev alıp patlaması sonucu işçi Gökhan Fatmaoğulları hayatını kaybetti.
Mağaracık Mahallesi'ndeki atölyede çalışan 45 yaşındaki Gökhan Fatmaoğulları, spiral makinesiyle çalıştığı sırada içerisinde yanıcı madde bulunan varilin alev alması nedeniyle ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatmaoğulları, hayatını kaybetti.