Samandağ’da depremzede miniklerin okul sevinci

Yayınlanma: 17.11.2023 - 00:30

Güncelleme: 17.11.2023 - 00:31

Bursa’nın Nilüfer Belediyesi, Almanya’da görev yapan Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (ATÖF) ve Nilüferli kadınların işbirliğiyle 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay’ın Samandağ ilçesine yeni bir anaokulu kazandırdı.

Depremden hemen sonra Samandağ’a ilk ulaşan ve aşevi ile iki konteyner kent kuran Nilüfer Belediyesi bölge halkı üzerinden hiç elini çekmedi ve en önemli sorunlarından biri olan güvenli binalarda eğitimin sürdürülebilmesi için de çalışmalarda bulundu. Nilüfer Belediyesi’nin kurduğu konteyner kentinde yaşayan minikler için dört derslikli prefabrik anaokulunun iki ay gibi kısa sürede hizmete açıldı. Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (ATÖF) ve Nilüferli kadın derneklerinin işbirliği ile yapılan anaokulu 5 milyon liraya mal oldu. Anaokulunun bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı, test kitapları ve kırtasiye malzemesi gibi teknik malzemeleri Nilüfer’deki 18 kadın derneği tarafından sağlandı.

KARDEŞ BELEDİYE DAYANIŞMASI

Açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Samandağ Belediyesi Nilüfer ATÖF Anaokulu'nun dayanışma ürünü olduğunu vurgulayarak, “6 Şubat deprem felaketinin ardından aklımız, gönlümüz hep buradaydı. Bursa’dan buraya uzatılan yardım elini sizlere ulaştırmak için köprü vazifesi gördük. Bundan sonra da sizleri yalnız bırakmayacağız. Samandağ’ın Bursa’da bir kardeş belediyesi var." dedi.

YARDIMA İLK NİLÜFER BELEDİYESİ KOŞTU

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ise, depremin ardından bölgeye yardıma koşan ilk kurumun Nilüfer Belediyesi olduğuna dikkat çekerek, “Nilüfer Belediyesi sadece bu okulun yapımında katkı sunmadı. Samandağ’a ilk konteyner kenti kuran yine Nilüfer Belediyesi oldu. En fazla sahiplenmeye ihtiyacı olan çocuklarımıza bu okulumuzun merhem olacağına yürekten inanıyorum" dedi ve Samandağ halkı adına Nilüfer Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu.

ALMANYA'DAKİ ÖĞRETMENLERDEN DESTEK

ATÖF Başkanı Yücel Tuna da, "Almanya’nın farklı eyaletlerinde bir araya geldik. İlk etapta konteyner alanı olarak düşündüğümüz proje, Nilüfer Belediyesi’nin destekleriyle büyüdü ve bugünkü halini aldı. Dayanışma içinde herkesin iftihar edeceği bir eğitim yuvası oldu" diyerek mutluluğunu paylaştı.

DEPREMZEDELERE DESTEK SÜRECEK

Açılış kurdelesinin minik öğrencilerle birlikte kesilmesinin ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem çocuklarla oyunlar oynadı, kitap okudu. Açılış sonrası Nilüfer Belediyesi konteyner kentini de ziyaret eden Erdem, kentte kalan kadınların ikramlarını tadarak, onlarla sohbet etti, ihtiyaçları hakkında bilgi alarak, giderilmesi konusunda ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.