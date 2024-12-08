Şam'ın ardından: Dışişleri Bakan Yardımcısı'ndan Kurtlar Vadisi paylaşımı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz sosyal medya hesabından Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin jenerik müziği eşliğinde dalgalanan Türk bayrağı videosu paylaştı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın Baas yönetiminin düşmesi sonrasında bu paylaşımı yapması dikkat çekti.
Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:
December 8, 2024
Etiketler: #Dışişleri Bakan Yardımcısı #dışişleri #Yönetim
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