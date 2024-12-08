Şam'ın ardından: Dışişleri Bakan Yardımcısı'ndan Kurtlar Vadisi paylaşımı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz sosyal medya hesabından Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin jenerik müziği eşliğinde dalgalanan Türk bayrağı videosu paylaştı.

Şam'ın ardından: Dışişleri Bakan Yardımcısı'ndan Kurtlar Vadisi paylaşımı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 21:13

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın Baas yönetiminin düşmesi sonrasında bu paylaşımı yapması dikkat çekti.

Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:



Etiketler: #Dışişleri Bakan Yardımcısı #dışişleri #Yönetim

İlgili Haberler

BM'den flaş Suriye açıklaması: 'Suriye halkı tarihi bir fırsatla karşı karşıya'

BM'den flaş Suriye açıklaması: 'Suriye halkı tarihi bir fırsatla karşı karşıya'
Hakan Fidan’dan Pakistan’la ‘Suriye’ görüşmesi

Hakan Fidan’dan Pakistan’la ‘Suriye’ görüşmesi
İngiltere’den ‘Suriye’ açıklaması: ‘Esad'ın gidişini memnuniyetle karşılıyoruz’

İngiltere’den ‘Suriye’ açıklaması: ‘Esad'ın gidişini memnuniyetle karşılıyoruz’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler