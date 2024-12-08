İngiltere’den ‘Suriye’ açıklaması: ‘Esad'ın gidişini memnuniyetle karşılıyoruz’
Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer "Suriye halkı Esad'ın barbar rejimi altında çok uzun süre acı çekti ve onun gidişini memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdi odak noktamız siyasi bir çözümün hakim kılınması, barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesidir" dedi.
Birleşik Krallık Başbakanı Starmer, Suriye'de HTŞ terör örgütünün öncülüğündeki silahlı grupların Şam'ı ele geçirmesiyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden ayrılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Starmer, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
"Suriye'de son saatlerde ve günlerde yaşanan gelişmeler eşi benzeri görülmemiş nitelikte olup bölgedeki ortaklarımızla görüşüyoruz ve durumu yakından takip ediyoruz. Suriye halkı Esad'ın barbar rejimi altında çok uzun süre acı çekti ve onun gidişini memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdi odak noktamız siyasi bir çözümün hakim kılınması ve barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesidir. Tüm tarafları, sivilleri ve azınlıkları korumaya ve temel yardımların önümüzdeki saatler ve günlerde en savunmasız kişilere ulaşmasını sağlamaya çağırıyoruz."
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