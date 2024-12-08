Hakan Fidan’dan Pakistan’la ‘Suriye’ görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüşerek Suriye’deki son gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile telefon görüşmesi yaptı.
Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.
‘İstikrarlı ve müreffeh’ bir Suriye için terör örgütleriyle mücadelenin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.
Etiketler: #Hakan Fidan #PAKistan #suriye
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