Hakan Fidan’dan Pakistan’la ‘Suriye’ görüşmesi

Yayınlanma: 08.12.2024 - 20:10

Güncelleme: 08.12.2024 - 20:10

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile telefon görüşmesi yaptı.

Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

‘İstikrarlı ve müreffeh’ bir Suriye için terör örgütleriyle mücadelenin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.